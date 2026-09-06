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674. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Final Heyecanı

674. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Final Heyecanı
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Antalya Elmalı'da 674. Tarihi Yağlı Güreşler'de başpehlivanlar çeyrek final ve ilk yarı final maçlarını tamamladı. Osman Kan finale yükselirken, Orhan Okulu ile Onur Susuz'un mücadelesi sürüyor. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, güreşe ilginin arttığını ve uluslararası organizasyonların çoğalacağını belirtti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 674'üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, başpehlivanların zorlu mücadeleleriyle devam ediyor.

Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda üç gün süren organizasyona, 72 başpehlivan ile alt boylarda 1400'ün üzerinde pehlivan katıldı.

Çeyrek finalde başpehlivanlardan Osman Kan, Mustafa Taş'ı, Yıldıray Pala, Mehmet Yeşil Yeşil'i, Orhan Okulu, Hasan Güzeller'i, Onur Susuz ise Bekir Eryücel'i yenip adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final karşılaşmasında Osman Kan, rakibi Yıldıray Pala'yı yenerek finale yükseldi.

Orhan Okulu ile Onur Susuz arasındaki diğer yarı final mücadelesi ise sürüyor.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, federasyonun, sponsorların, yayıncı kuruluş TRT'nin, herkesin güreşte olduğunu belirterek, tüm bunların güreşlerin daha yaygın bir şekilde yapılmasını sağladığını söyledi.

Standart, kalite, ilgi ve rekabetin her sene daha iyiye gittiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum. Güreşe ilgi artıyor, artmaya da devam edecek. Her geçen sene daha güzel olacak. Uluslararası ilgi de artacak. Yağlı güreş, biraz Balkanlarda, onun dışında Anadolu'da olan bir sporumuz. İnanıyorum ki yağlı güreşin de Türkiye dışındaki organizasyonlarının sayısının arttığını göreceğiz. Burada misafir yağlı güreş pehlivanlarının olduğunu görmeye başlayacağız. Çünkü bizim bu ata sporumuz, bu güreşimiz gerçekten bu ilgiyi hak eden bizim önemli bir kültürel değerimiz. Hak ettiği yere geldiğini görmekten dolayı da çok mutlu oluyoruz."

Güreşleri, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Türel, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile farklı partilerin Antalya milletvekillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda güreşsever izliyor.

Kaynak: AA
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