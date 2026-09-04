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Antalya'da 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Başladı

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde 674'üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. İlk gün müsabakaları Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda yapıldı; final karşılaşmaları 6 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.

Antalya'da bu yıl 674'üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı.

Elmalı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılışta kortej yürüyüşüne, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Elmalı Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, başpehlivanlar ile güreş severler katıldı.

Açılış orgonizasyonunun ardından Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda ilk gün müsabakaları yapıldı.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6 Eylül Pazar günü final mücadeleleriyle sona erecek.

Kaynak: AA
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