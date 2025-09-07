673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Dereceye Giren Pehlivanlara Ödüller Verildi

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste iki yıldır başpehlivanlığı kazanan Enes Doğan'a altın kemerini, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile Antalya Valisi Hulusi Şahin birlikte takdim etti.

Enes Doğan'ın şampiyonluk kupasını ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı da olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ikincisi Feyzullah Aktürk ile üçüncüler İsmail Balaban ve Mustafa Taş, kupa ve madalyalarını törene katılan diğer protokol üyelerinin elinden aldı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan'a özel dikim ceketin hediye edildiği 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu ve 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu'ya bir ev, Enes Doğan'a da para ödülü verildi.

Öte yandan 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ağalık ihalesini 21 milyon 777 bin lirayla Hakan Çetin yeniden kazandı.