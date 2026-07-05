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Başpehlivan Erkan Taş, altın kemerini taktı

Başpehlivan Erkan Taş, altın kemerini taktı
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş, başpehlivan olarak altın kemeri taktı. Ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş, başpehlivan olarak altın kemeri takarken, dereceye giren pehlivanlar ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın elinden aldı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, başpehlivanlık finali ve ödül töreniyle sona erdi. Gün boyu süren mücadelelerin ardından finalde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasında normal sürede üstünlük sağlanamayınca mücadele puanlama bölümüne taşındı. Yaklaşık 54 dakika süren karşılaşmada rakibinin atağını değerlendiren Erkan Taş, puan alarak galibiyete uzandı ve 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Finalin ardından düzenlenen törende başpehlivan Erkan Taş altın kemeri taktı. Organizasyonda Feyzullah Aktürk ikinci olurken, Mustafa Taş ile Seçkin Duman üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren başpehlivanlara kupa, madalya ve ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Ödül törenine Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ve çok sayıda güreşsever katıldı.

Erkan Taş, altın kemeri takmasının ardından büyük sevinç yaşarken, tribünleri dolduran binlerce güreşsever de şampiyonu alkışladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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