Rakip bulamayan ve gençlerle yarışan 65 yaşındaki Hakkı Bozat 420 kilo kaldırdı

Aydınlı 65 yaşındaki powerlifting sporcusu Hakkı Bozat, rakip bulamayınca gençlerle yarıştığı İstanbul'daki şampiyonada 420 kiloyla ikinci olurken, gözünü mayıs ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na dikti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yıl önce tanıştığı güç sporu powerlifting sayesinde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde eden 65 yaşındaki Hakkı Bozat, son olarak kendi sıkletinde rakip bulamayınca genç kategorisinde yarışmaya karar verdi. Uzun ve sıkı bir antrenman sürecinin ardından İstanbul'da düzenlenen Powerlifting Şampiyonası'nda boy gösteren Bozat; bench press, deadlift ve squad kategorilerinde toplamda 420 kilo yaparak, şampiyonayı ikinci olarak tamamladı. Gençlerle yarışmanın keyifli ve zorlu olduğunu ifade eden Hakkı Bozat, ayrıca antrenmanlarının sonucu görmek için de gençlerle yarışmanın ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

Azim dolu hikayesi ile gençlere örnek olan Bozat; sporla tanışma sürecinin ise eşi sayesinde olduğunu ifade etti. 50 yaşındayken eşinin sarkan kollarını görmesi ve 'kendini toparla biraz' sözü üzerine spora başlayan Hakkı Bozat, spor salonunda tanıştığı güç sporu powerlifting ile adeta hayatını değiştirdi. Powerlifting sporunu çok seven ve kendisini geliştiren Bozat, 15 yılda çok sayıda Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde etti. Günün büyük bölümünü spor salonunda geçiren ve antrenmanlarına ara vermeyen Bozat, hazırladığı sıkı antrenman programı ile şimdi de mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor.

Kendi sıkletinde rakip bulamayınca gençlere rakip oldu

Her gün kaldırdığı ağırlıkları not ederek disiplini elden bırakmayan Hakkı Bozat, gençlerle yarışma kararını anlatarak, "1-5 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Powerlifting Şampiyonası'na katıldım. Fakat hep beni düşündüren bir durum vardı. Kendi sıkletimde yarışacak arkadaş bulamıyordum. Bu yüzden sıklet değiştirmek mecburiyetinde kaldım ve bu kez gençlerle yarıştım. Keyifli bir yarıştı. 74 kiloda yarıştım. Çok güzel bir şampiyona süreci geçti. Antrenmanlarımdaki hesaplarımı orada tutturabildim. Totalde sıkletlerde bench presste 105 kilo ile ikinci oldum. Yine deadliftte 185 kilo ile ikinci oldum. Squatta da 130 kilo ile ikinci oldum. Totalde de 420 kilo yaptım. Birinci olan arkadaşımız da 445 kilo yaptı. Aramızda da fazla bir fark yoktu ama gençlerle yarışmak çok güzeldi. İşin güzel tarafı ise tanımadığım gençler gelip benimle tanışmak istiyor ve kendi çapımda onlara örnek oluyorum. Bu beni mutlu ediyor. Sonuçta bu sporu 15 senedir yapıyorum ve yurtdışı da dahil şampiyonluklarım var. Bu spor Türkiye'de yeni yeni dikkat çekmeye, duyulmaya başladı. Bu sporun gelişmesi için federasyonun yanı sıra salon sahiplerine de iş düşüyor açıkçası. Gençlere destek olmak adına" dedi.

"Gelişim takibi çok önemli"

Güç sporu yaptıkları için antrenman ve disiplinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bozat, "Sonuçta güç sporu yapıyoruz. Bunun için antrenman çok önemli, eğer gelişim istiyorsak. O yüzden antrenmanı unutmamalıyız ve 1 buçuk saati de geçmemesi lazım. Antrenmanda not almak çok önemli. Bugün ne yaptığınızı yazmazsanız, yarın ne yaptığınızı hatırlayamazsınız. Gelişim çok önemli. Ne zaman düşüp, ne zaman yükseldiğini görmek lazım. Her ağırlık çalışan, mutlaka not almalı. Mayıs ayında yine İstanbul'da Dünya Şampiyonası var ve şimdi ona hazırlanıyorum. Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyorum ve bunun için sıkı çalışmaya devam ediyorum. Bütün çalışmalarımız ve antrenmanlarımız ona göre yapıldı. Haftanın 5 günü salondayım. İnşallah dünya şampiyonu ünvanını tekrar alacağım" şeklinde konuştu. - AYDIN