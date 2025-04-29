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65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu'nun vücudundaki inanılmaz değişim

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Spor kariyerinde birçok ilki başaran 23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, 65 kilometre yüzerek ABD'nin Havai Adası'nda yer alan Ka'iwi Kanalı'nı geçti. Türkoğlu, bu büyük başarısının ardından vücudunun nasıl göründüğünü de paylaştı. Bu görüntüler sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Dünyanın en zorlu 7 açık deniz yüzüşü olarak belirlenen Okyanus Yedilisi (Ocean 7) etabından daha önce 4'ünü tamamlayan Muğla Bodrumlu Aysu, Havai Adası'nı da fethetti.

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu unvanını alan, Kuzey Kanalı'nı geçerek bu rotayı tamamlayan ilk Türk kadını olan, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı yüzerek hem bu parkuru geçen en genç kadın yüzücü hem de en hızlı yüzen Türk kadını unvanını elinde bulunduran, Catalina Kanalı'nı geçerek bu parkuru tamamlayan en genç Türk yüzücü olan Aysu, Havai'de en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişinden 5'incisini tamamladı.

65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu'nun vücudundaki inanılmaz değişim

65 KİLOMETRE YÜZDÜ

Bu kapsamda dün Türkiye saatiyle 17.30'da suya giren Aysu Türkoğlu'nun kanal geçişindeki her anı sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlandı. Türkoğlu, Ka'iwi Kanalı'nı 21 saatte, 65 kilometrelik yüzüşle geçerek bu serideki 5'inci parkurunu tamamlayan en genç Türk yüzücü oldu. Aysu'nun karaya Türk Bayrağı açarak çıktığı sevinç anları sosyal medya hesabından paylaşıldı. Aysu Türkoğlu, karaya ailesinin tebrikleri arasında çıkıp büyük sevinç ve gurur yaşadı. Aysu'nun yüzdüğü Havai'nin Moloka'i ve O'ahu Adaları arasında uzanan sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen Ka'iwi Kanalı, su sıcaklığının değişken olması, güçlü rüzgarlar ve okyanus denizanaları, köpekbalıkları gibi doğal tehditler nedeniyle en tehlikeli yüzme rotalarından biri olarak kabul ediliyor.

VÜCUDUNUN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, 21 saat yüzdükten sonra vücudunun nasıl göründüğünü paylaştı. Genç sporcunun vücudunda oluşan değişimler büyük dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu'nun vücudundaki inanılmaz değişim

65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu'nun vücudundaki inanılmaz değişim
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıwx2ncf74mc:

tam görmedik keşke biraz daha indirseydi yazık ar edep kalmamış

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

az daha indirsen @mın görünecek

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Haber YorumlarıMr Camel:

Tebrıkler türk bayrağını açan türk gençlerini seviyorum nice rekorlara

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Tebrikler Aysu Aşkım Benim ????

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

biz o kmyi yürüyerek gidemeyiz, insan vücudunun sınırlarını bu kadar zorlamayın yav

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