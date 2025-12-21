600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Tokat Belediyespor'un, Düzcespor ile oynadığı maçta deplasman tribününde tek bir taraftar yer aldı.

600 KM YOL GİTTİ, TAKIMINI TEK BAŞINA DESTEKLEDİ

Ligin 15. haftasında Düzce Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi. Tokat'tan yaklaşık 600 kilometre yol kat ederek Düzce'ye gelen bir futbolsever, deplasman tribününde takımını yalnız bırakmadı.

90 DAKİKA TEZAHÜRAT YAPTI

Kendisine ayrılan bölümde maçı takip eden taraftar, 90 dakika boyunca yaptığı tezahüratlarla takımına destek verdi. Karşılaşmada her iki takım da birbirine üstünlük kuramadı ve mücadele 0-0 sona erdi.