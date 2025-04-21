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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Öncesi Önemli Ziyaret

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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde Anadolu Ajansı Spor Servisi'ni ziyaret ederek turun uluslararası önemi hakkında konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesi Anadolu Ajansı (AA) Spor Servisi'ne ziyarette bulundu.

Müftüoğlu, Spor Haberleri Müdürü Eyüp Karakuş ile turun önemi ve dünyadaki yerine ilişkin sohbet etti.

Turun Türkiye'nin büyüyen bir markası olduğundan bahseden Müftüoğlu, Türk bisikletini dünyaya duyurduğu için AA'ya teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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