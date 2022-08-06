- 6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası Kadıköy'de başladı

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi desteği ve ev sahipliğinde Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, 28 takımın katılımıyla Kalamış sahilinde başladı. Takımlar sahilde oynadıkları ragbi maçlarında kıyasıya mücadele etti.

Kadıköy Belediyesi desteği ve ev sahipliğinde 6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası başladı. Kalamış Sahili'nde gerçekleşen turnuvaya 6 ülkeden 28 takım katılım sağladı. Türkiye ve yurt dışından 330'dan fazla ragbi lig oyuncusunun katıldığı turnuvada takımlar 2 gün boyunca mücadele edecek. 22 erkek ve 6 kadın takımın oynadığı turnuvada, kazanan takımlar "6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Şampiyonu 2022" ünvanını kazanacak. 2016 yılında gerçekleştirilen ilk turnuvada 15 takım yer almış, 2021 yılındaki turnuvaya da 18 yerli ve 6 yabancı, toplamda 24 takım katılmıştı. Bu yıl ise turnuvaya 11 yabancı ve 17 yerli olmak üzere toplamda 28 takım katılım sağladı.

Ragbi Lig Derneği Başkanı Gürol Yıldız, "İlk maçlarımız erkekler ile başlayacak. Şu anda İran takımı hazırlıklar yapıyor. Maçlar 10'ar dakika oynanacak 5 dakikalık devreler ile. Çok müthiş bir festival havasında, bugün 44 tane maç yapılacak. Yarınki finaller için takımlar belli olacak. İran, Lübnan, Hollanda, Sırbistan ve Bulgaristan'dan takımlarımız var. Böyle güzel etkinliğe Kadıköylüleri ve İstanbulluları bekliyoruz" dedi.

Dragon Rugbi takım oyuncusu Servet Yiğit, "Şu anda burada olan bizimle beraber maçlara çıkacak tüm beach ragbi takımlarına başarılar dilerim. Kimisinin eğlence olarak gördüğü kimisinin de rekabet için gördüğü bu sahada herkes eğlenceli, bir arada kardeşlik ve dostluk çerçevesinde maç çıkarsın. Umarım kimse sakatlanmadan eğlenir, maçlarını yapar. Galibiyet isteyen galibiyetini alır, kendisini kanıtlamak isteyen kendisini kanıtlar. 6 senedir geliyorum bu spor dalı ile ilgili çok güzel adımlar atıyorlar" diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz gün Kalamış sahilde turnuvaya ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında, turnuva öncesinde Ragbi Lig Derneği tarafından Kadıköy Belediyesi desteği ve ev sahipliğinde düzenlenen turnuvayla ilgili bilgiler verildi.