59 yaşındaki Vural Tandoğan, ABD'deki Coronado Adası'nı yüzerek geçen ilk Türk oldu

Uzun yıllar farklı şirketlerde mühendis olarak çalışan 59 yaşındaki Ragıp Vural Tandoğan,

10 yıl öce başladığı yüzmede yeni bir başarıya imza attı. 6 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Coronado Adası'nın etrafını 5 saat 50 dakikada yüzerek geçen ilk Türk oldu. Amerikan Deniz Kuvvetleri askerlerinin de eğitim aldıkları adanın etrafını yüzerken yaşadıklarını anlatan Tandoğan, "Heyecanlı ve zorlayıcıydı. Adanın etrafı 18.6 kilometreydi. Yüzerken su 15 dereceye kadar düştü. 15 derecede vücut hipotermiye girebilir çünkü kendini ısıtamıyor. Isınamayınca kasılmalar ve titremeler başlıyor. Sizi sudan çıkarmazlarsa bu hayatınızı kaybetmeye kadar gidiyor" dedi. Sıradaki hedefinin Afrika'da bulunan Malawi Gölü'nde yüzmek olduğunu ifade eden Tandoğan, "Hiçbir şey başlamak için geç değil" mesajı verdi.

Küçük yaştan itibaren yüzmeye merakı olan Ragıp Vural Tandoğan, önce Kabataş Erkek Lisesi'ni ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. İş yoğunluğu nedeniyle spordan uzaklaşan Tandoğan, işlerini yerine koyunca kilo vermek ve daha sağlıklı yaşamak için tekrar yüzmeye başladı. Arkadaşlarının da cesaretlendirmeyle uluslararası yarışmalara da katılan Tandoğan 10 yılda 9 farklı maratonda başarı elde etti.

"YÜZMEYİ ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ÇOK SEVİYORUM"

Yüzmekten büyük zevk aldığını ifade eden Tandoğan, "En başta sevmek lazım. Ben yüzmeyi çocukluğumdan beri çok seviyorum. Bir şeyleri başarmak en büyük mutluluk. Önce 3 kilometreyle başladım, 5-10 kilometre derken 44 kilometrelere kadar geldim" diye konuştu.

"9 TANE ULUSLARARASI MARATONDA YER ALDIM"

Daha önce 9 uluslararası maratona katıldığını ifade eden Tandoğan, bu maratonları şöyle sıraladı:

"İlk olarak 2016 yılında Cebelitarık Boğazı'nı geçtim. Yaklaşık 15-16 kilometreydi. Daha sonra aynı yıl 30 Ağustos'ta Manş Tüneli'ni yüzdüm. Daha sonra Catalina Kanalı, Manhattan Boğazı, Anacapa Adası, Tahoe Gölü gibi yerlerde yüzdüm. Bu senede Coronado Adası'nı yüzdüm. Yurt dışında toplam 9 tane uluslararası maratonda yer aldım."

"CORONADO ADASI'NIN ZOR VE GÜZEL OLDUĞUNU DUYUNCA HEDEFLERİM ARASINA KOYDUM"

Son katıldığı maraton olan Coronado Adası'nda yüzmeye nasıl karar verdiği ile ilgili konuşan Tandoğan, "Furkan hocayla her sene bir göl ve bir okyanus yüzüşü yapmak üzere karar verdik. Geçen sene Anacapa Adası'nda yüzerken bu etkinlikleri düzenleyen Dan Simonelli ile tanışıp çok iyi anlaştık. O da Coronado Adası'nın zor ve güzel olduğundan bahsedince bu adayı hedeflerim arasına koydum" ifadelerini kullandı.

"SU 15 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ, 15 DERECEDE VÜCUT HİPOTERMİYE GİREBİLİR"

Coronado Adası çevresinde yüzmenin zorlukları ve riskleri hakkında Tandoğan, "Coronado Adası'nda Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin askerleri eğitim görüyor. Suda akıntı ve gelgit var. Su genelde 19-20 derece ancak ben yüzerken 15 derecelere kadar indi. Sis basabiliyor. Her maratonun zorlukları var bu da zorlu maratonlardan biriydi. Ben antrenmanlarımı en az 18 dereceye göre yaptım. Ancak ben yüzerken su 15 dereceye kadar düştü. 15 derecede vücut hipotermiye girebilir, vücut kendini ısıtamıyor. Isınamayınca kasılmalar ve titremeler başlıyor. Sizi sudan çıkarmazlarsa bu hayatınızı kaybetmeye kadar gidiyor" dedi.

"BU MARATONU BİTİREN İLK TÜRK, DÜNYADA DA 106'NCI KİŞİ OLDUM"

Maratonu 5 saat 50 dakikada tamamladığını belirten Tandoğan, bu maratonu bitiren ilk Türk, dünyada da 106'ncı kişi olduğunu söyledi.

"HER KİLOMETREDE SUYUN SOĞUMASI İNSANIN MOTİVASYONUNU BOZUYOR"

Yüzerken motivasyonunun hedefi tamamlamak olduğunu söyleyen Tandoğan, "İlk başladığımda su bana uygundu ancak gittikçe soğudu. Her kilometrede suyun soğuması insanın motivasyonunu bozuyor. Karanlıkta yüzüyorsunuz ama yanımda onur koçluğu kazanmış bir isim olan Dan Simonelli'nin olması güven verdi" diye konuştu.

"SİS ÇÖKÜNCE HİÇBİR ŞEY GÖREMİYORSUNUZ"

Yüzerken yorgunluğa bağlı olarak yaşadığı sıkıntılar ile ilgili konuşan Tandoğan, "18.6 kilometrelik adanın okyanus tarafında kalan bir fener vardı. Ben bilmediğim için fenere yaklaştıkça vapur sesi geldiğini düşündüm. Üzerimize vapur mu geliyor veya bu bir denizaltı mı diye Simonelli'ye de sordum. Karanlıkta böyle yanılsamalar da oluyor sonrasında onun fener olduğunu anladım. Daha sonra yüzerken birden sis çöktü. Sis çökünce de hiçbir şey göremiyorsunuz, nereye gidiyoruz, daha çok mu var bitişe gibi bir takım endişelerim oldu. Hava aydınlanmaya başlamıştı ancak ben halen kıyıyı göremiyordum. Bu da moralimi etkiliyordu, kulaçlarımı daha yavaş atıyordum. Bir beslenme sırasında Simonelli'ye ne kadar kaldığını sordum. Yarım saatin altında diye cevap verince çok mutlu oldum. Ondan sonra motive olup kulaçlarımı daha hızlı atmaya başladım" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR EKİP OLMANIZ LAZIM"

Maratonun gece 01.00'de başladığını ifade eden Tandoğan, "Bunu oradaki koşullara göre ayarlıyorlar. Bireysel bir spor gibi görünüyor ama değil. Bir ekip sporu. Ben Furkan Serbest hocamla çalışıyorum. Bu yüzmem de bana teknik üniversite öğrencisi Miraç Durhan yardım etti. Beni destekleyen takım arkadaşlarım, dostlarım ve ailem var. İyi bir ekip olmanız lazım" dedi.

"HİÇBİR ŞEY BAŞLAMAK İÇİN GEÇ DEĞİL"

Hiçbir şey için geç değil, herkes istediği yaşta başlayabilir diye konuşan Tandoğan, "Yeter ki istesin, çalışsın, azmetsin. Benim Amerika'da örnek aldığım 75 yaşında halen yüzen sporcular var. O yüzden hiçbir şey başlamak için geç değil" diye konuştu.

TANDOĞAN'IN SIRADAKİ HEDEFİ AFRİKA'DAKİ MALAWİ GÖLÜ'NDE YÜZMEK

Bundan sonraki hedefinin ekim ayında Afrika'da Malawi Gölü'nde yüzmek olduğunu belirten Tandoğan, "Orada şu anda maymun çiçeği hastalığı çıktı, o engellemezse ekim ayında Malawi Gölü'nde 24 kilometrelik bir hedefim olacak. Sağlığım ve imkanlarım el verdiği sürece gidebildiği yere kadar gitmek istiyorum. Her sene bir okyanus ve bir göl yüzmek istiyorum" ifadelerini kullandı.