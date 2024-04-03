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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Muğla'da Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) Muğla'da gerçekleştirilecek 3 etap için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Muğla Valiliği Vali Özer Türk Salonu'nda Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, ilçe kaymakamları, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve ilgili kamu kurumu temsilcileri katıldı.

Toplantıda organizasyon öncesinde yapılan son hazırlıklar görüşülerek alınan tedbirler değerlendirildi.

Türkiye ve Muğla'nın doğal güzelliklerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin spor turizmi vesilesiyle tüm dünyaya tanıtılacağı 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun önemine dikkat çekilerek, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 3'üncü, 4. ve 5. etaplarına Muğla, 23-25 Nisan'da ev sahipliği yapacak.

Turda 3. Etap (Fethiye-Marmaris) 23 Nisan, 4. Etap (Marmaris-Bodrum) 24 Nisan ve 5. Etap (Bodrum-Kuşadası) 25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Türkiye Muğla Spor Güncel Haberler

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