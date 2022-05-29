GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi - Haberler

Gaziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi.

Şahinbey Spor Salonu'ndaki organizasyonda Türkiye 7 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Hırvatistan 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile ikinci, İspanya ise 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile üçüncü sırayı aldı.

Müsabakalarda Türkiye'yi, 9'u kadın 12'si erkek 21 sporcu temsil etti.

Kumite bireyselde Eray Şamdan, Serap Özçelik Arapoğlu, Eda Eltemur, Erman Eltemur, Burak Uygur altın madalya kazandı. Kata bireyselde Ali Sofuoğlu altın madalya alırken, Dilara Bozan ise gümüş madalya aldı.

Erkekler Takım Kata'da Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş oluşan milli takım altın madalya elde etti, Kadınlar Takım Kata'da Damla Su Türemen, Damla Pelit ve Zehra Kaya oluşan milli takım bronz madalya kazandı.

Para Karate Avrup Şampiyonası'nda ise Mürvet Demirtaş, gümüş madalya alırken Oya Ekici ise bronz madalya elde etti.

Aslan Abid Uğuz: "Beklediğimiz bir başarı oldu"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyon ve sportif anlamında çok güzel bir Avrupa şampiyonasını geride bıraktıklarını söyledi.

Şampiyonada 7 altın madalya, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile açık ara ile önde olduklarını ifade eden Uğuz, şöyle konuştu:

"Bizden sonra Hırvatistan'ın 2 altın madalyası var. İtalya, Fransa, İspanya ve Macaristan gibi karate ülkesi dediğimiz Avrupa'da karatede ilerlemiş ülkeleri birer altın madalya ile şampiyonadan ayrıldılar. Çünkü tüm madalyaları biz toplamış olduk. Organizasyon anlamında çok memnun kaldık. Beklediğimiz bir başarı oldu, şaşırmadık. Hatta daha fazla madalya alabilirdik. Sporculardan Meltem'in parmağında ciddi kırık oluştu. Aynı zamanda madalya beklediğimiz diğer sporcumuz Tuğba'nın ayağında kırık oluştu. Dolayısıyla belki de altın madalya alacağımız iki kategoriden de mahrum olmuş olduk. Meltem ve Tuğba'nın yokluğu ile kadın takımımızda iki eksiğimiz vardı. Tüm zamanların en çok altın madalya alınan şampiyonası bize nasip oldu. Bu yönde de çok mutluyuz. Avrupa ülkeleri artık Türkiye'yi karatenin lideri olarak kabul etti. Burada federasyon başkanları da hem organizasyondaki başarıya hem de spordaki başarımıza adeta şapka çıkarttılar. Bu yönde de çok mutluyuz."