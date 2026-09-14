Haberler

56 yaşındaki veteran güreşçinin "46 yıllık" hedefi

56 yaşındaki veteran güreşçinin '46 yıllık' hedefi
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Veteranlar Güreş Dünya Şampiyonası'nda 88 kilo grekoromen stilde mücadele edecek milli sporcu Varol Demirköse: "46 yıl önce hedefim ne ise yine aynı. Dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki bu sefer milletimize madalyayı hediye edeceğim"

Çocukluk yıllarında gönül verdiği güreş sporunu aynı azim ve kararlılıkla sürdüren veteran milli sporcu Varol Demirköse, üçüncülük elde ettiği Veteranlar Güreş Dünya Şampiyonası'nda bu kez kürsünün zirvesinde yer almak istiyor.

Üç çocuğunu ve birçok güreşçiyi Türk sporuna kazandıran 56 yaşındaki Demirköse'nin veteran kategorisinde ulusal şampiyonluklarının yanı sıra bir dünya 3'üncülüğü, 3 dünya 5'inciliği bulunuyor.

Zonguldak Fener Sporcu Kompleksi'nde haftanın 6 günü, bazı günler çift idmanla şampiyonaya hazırlanan Demirköse, Ürdün'ün başkenti Amman'da 6-11 Ekim'de düzenlenecek şampiyonada 88 kilo grekoromen stilde mindere çıkacak ve altın madalya hayalini gerçekleştirmeye çalışacak.

"Sıradan bir müsabaka değil"

Varol Demirköse, AA muhabirine, ilk kez güreşe başladığından bu yana 46 yıl geçtiğini, aynı hevesle devam ettiğini söyledi.

Organizasyonlarda ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini dile getiren Demirköse, şimdi de veteranlarda mücadele edip aynı başarıları yaşamak istediğini anlattı.

Demirköse, pek çok güreşçinin yetişmesine katkı sağladığını aktararak Avrupa ve dünya şampiyonlarında derece yapan, antrenör olan, il müdürlüklerinde görev alan sporcular yetiştirmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Her müsabakada elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini anlatan Demirköse, "46 yıl önce hedefim ne ise yine aynı. Dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki bu sefer milletimize madalyayı hediye edeceğim." dedi.

Demirköse, ellerindeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalıştıklarına değinerek "Haftanın 6 günü toplam 9 antrenman yapıyorum. Bazı günler 2 idman yapıyorum çünkü gideceğimiz müsabaka sıradan bir müsabaka değil. Dünyanın en ünlü, en usta güreşçilerinin, şampiyonların güreştiği bir yer. Orada mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru

10 bin TL'ye kiralık konut! Başvurular başladı, işte aranan şartlar

Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

AK Parti'nin kalesinde Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Vanlı Kara Haydar' hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü

"Vanlı Kara Haydar" için olay suçlama! İddialar doğruysa vay haline
Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı

Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Asıl mesleğini duyanlar inanamıyor!
Polis 3 işletmeye birden baskın yaptı! Kadınlar gözaltında

Polis 3 işletmeyi bastı! Kadınlar yüz kızartıcı suçtan gözaltında
KKTC Başbakanı Üstel: Arama çalışmaları için yeni gemi yarın çalışmaya başlıyor

Girne'deki gemi faciasında kritik hamle! Hedef, batığın içi
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu

Kayıp bebekle ilgili vahim iddia! Anne başka, baba başka konuştu