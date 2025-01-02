Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü

Nesine 3. Lig 2. Grup takımlarından 52 Orduspor, sosyal medya hesaplarından paylaşılan takım otobüsün kulüple bir ilgisinin olmadığını açıkladı.

"KULÜBÜMÜZLE BİR İLGİSİ YOKTUR"

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Görüntülerde görünen otobüs 18 Aralık 2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada "Orduspor'un takım otobüsü Suriye'de görüntülendi" şeklinde paylaşımlarda bulunulmuştu.

İşte o paylaşım;