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Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü

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Nesine 3. Lig 2. Grup takımlarından 52 Orduspor, sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki otobüsün kulüple bir ilgisinin bulunmadığını ve otobüsün 2024 yılında satıldığını duyurdu.

Nesine 3. Lig 2. Grup takımlarından 52 Orduspor, sosyal medya hesaplarından paylaşılan takım otobüsün kulüple bir ilgisinin olmadığını açıkladı.

"KULÜBÜMÜZLE BİR İLGİSİ YOKTUR"

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Görüntülerde görünen otobüs 18 Aralık 2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada "Orduspor'un takım otobüsü Suriye'de görüntülendi" şeklinde paylaşımlarda bulunulmuştu.

İşte o paylaşım;

Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü

Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıADANALI :

satarken kaplamayı sökseydiniz keşke :)

Yorum Beğen155
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıÖzkan Özkan:

Ülkedeki bütün liglerden düşmüşler suriyede kuruluncak yeni yıldızlar Ligi'nden tekrar başlayacaklarmış :))

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAtacan Tuğtekin:

klüp yazısını söküp neden öyle satmadınız orda teroristler birşey yapsa ordu adı var

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Orduspor ( TSK spor mesajı veriliyor)

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
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