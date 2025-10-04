52 Orduspor, Orduspor 1967'yi 2-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 3. Grup'un 5. haftasında 52 Orduspor, sahasında Orduspor 1967'yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Aykut ve Emre'den geldi.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Muammer Sarıdağ, Abdullah Melih Karaduman, Süleyman Oral
52 Orduspor: Egeberk, Mehmet, İsmail, Hasan (Enes dk. 90+3), Hüseyin, Mustafa, Zafer Göktuğ (Ümit Can dk. 77), Aykut (Dağhan dk. 90+3), Enes (Yılmaz dk. 64), Emre, Yusuf Mert
Orduspor 1967: Onur, Eren, Ömer Alper (Emirhan dk. 89), Mert, Sarper (Ferdi dk. 89), Oğulcan, Cuma, Alim (Arda dk. 89), Ali Kemal (Mümin dk. 78), Osman (Ege dk. 65), Tolga
Goller: Aykut (dk. 51), Emre (dk. 57) (52 Orduspor)
Sarı kartlar: Enes, Mustafa, Zafer (52 Orduspor), Ömer Alper (Orduspor 1967) - ORDU