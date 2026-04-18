Şampiyonlar kazandıkları kupayı, Kaymakam Güldoğan'a götürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinden Niğde'de yapılan Okul Sporları Hentbol Türkiye Finallerinde 50. Yıl Ortaokulu Yıldız Erkek Hentbol Takımı, şampiyonluk elde etti. Takım, ödüllerini Kaymakam Ali Güldoğan'dan aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinden Niğde'de düzenlenen Okul Sporları Hentbol Türkiye Finallerine katılan 50. Yıl Ortaokulu Yıldız Erkek Hentbol Takımı, turnuvada şampiyon oldu.

Niğde'de düzenlenen Okul Sporları Hentbol Türkiye Finalleri'nde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu olan 50. Yıl Ortaokulu Yıldız Erkek Hentbol Takımı, kazandıkları kupa ve madalyalarla birlikte Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ile beden eğitimi öğretmenleri de yer aldı. Şampiyon öğrencileri tek tek tebrik eden Kaymakam Güldoğan, elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, sporculara ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaymakam Güldoğan, genç sporculara başarılarının devamını diledi.

Türkiye şampiyonu olarak Salihli'nin adını ülke genelinde duyuran takımın ziyareti, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
