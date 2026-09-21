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5 yaşındaki Atakan, Süpermoto sezonunu Türkiye ikincisi olarak tamamladı

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5 yaşındaki Atakan, Süpermoto sezonunu Türkiye ikincisi olarak tamamladı
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Bursa'da 19-20 Eylül 2026'da düzenlenen 2026 Türkiye Süpermoto Şampiyonası sezon finalinde 5 yaşındaki Atakan, genel klasmanda Türkiye ikinciliğini elde etti. Sezon boyunca 5 ayak ve 10 yarışta mücadele eden Atakan, 1 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük ve 2 dördüncülük aldı.

Bursa'da düzenlenen 2026 Türkiye Süpermoto Şampiyonası sezon finalinde mücadele eden 5 yaşındaki minik sporcu Atakan, zorlu geçen 5 ayaklık maratonun ardından Türkiye ikinciliğini elde etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) bünyesinde düzenlenen 2026 Türkiye Süpermoto Şampiyonası, FIM MotoMini 160 Türkiye Serisi ve ANLAS MiniGP 110 yarışlarının merakla beklenen sezon finali, 19-20 Eylül 2026 tarihlerinde Bursa'da motor sporları dünyasında bir ilke imza atılarak gerçekleştirildi. Sezon boyunca sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 5 yaşındaki minik sporcu Atakan, şampiyonayı genel klasmanda Türkiye 2.'si olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

4 kez podyuma çıktı

2026 sezonu boyunca toplam 5 ayak ve 10 yarışta pistte ter döken minik yetenek; 1 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük ve 2 dördüncülük elde ederek 4 kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

"Çalışmalarımızın sonucunu aldık"

Pistte gösterdiği azim ve disiplinle adından söz ettiren minik sporcunun ailesi, yarış sonrası yaptıkları değerlendirmede, "5 yaşında başlayan büyük bir hayalin, sabrın, disiplinin ve çalışmanın sonucunu aldık. Bazen sevindik, bazen düştük ama her seferinde yeniden kalkıp daha güçlü devam ettik. Bu yolculukta Atakan'ın yanında olan, ona inanan ve destek veren herkese sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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