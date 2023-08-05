"Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"na katkı sunmak amacıyla düzenlenen 5. Van Denizi Bisiklet Festivali başladı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleriyle Vangölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize edilen festivale birçok ilden yüzlerce kişi katıldı.

Van Kalesi yanındaki Atatürk Parkı'nda kamp kuran bisiklet tutkunları, sabah davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, gazetecilere, festivalin 5'ncisini yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu işe ilk çıkıldığında söylediğimiz ' Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganımızı muhafaza etmek istiyoruz. Bununla birlikte yöremizin, Van denizimizin turizm konusunda gündemde olmasını istiyoruz. 450 kilometrelik bir parkur. Bir hafta sürecek bir etkinlik. Dolayısıyla birçok ilden gelen bisikletseverimiz burada. Her ilden gelen katılımcılarımız var. Etkinliğimiz Van'ımızın da ötesinde Türkiye geneline yayılmış bir hale geldi."

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ise Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak ve yörenin tanıtımına katkı sunmak için 250 bisikletliyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Festivalin startını verdiklerini anlatan Özel, "8 gün sürecek. Van Gölü etrafında yaklaşık 500 kilometrelik bir yol. Van Gölü etrafındaki tarihi, doğal ve kültürel zenginliklere dikkat çekeceğiz. Aynı zamanda Van Gölü'müz kuraklık ve kirlilikle mücadele ediyor. Bu anlamda da bir farkındalık oluşturacağız. Bu eşsiz değerimizin gelecek kuşaklara taşınması için mücadele edeceğiz." dedi.

Katılımcılardan Selim Çelik de "Van Gölü'nün temiz kalması için arkadaşlarımızla Van Gölü'nün etrafını pedallayacağız. Bu etkinlik için çok heyecanlıyız. Umarım Van Gölü için bir ses olur." değerlendirmesini yaptı.