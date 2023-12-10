5. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Etiyopya ve Kenyalı Atletler Damga Vurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Etiyopya ve Kenyalı atletler 42K koşusunda başarılı performans sergiledi. Maraton, Türkiye dahil 25 ülkeden 1696 sporcu tarafından koşuldu. Maraton birincisi Benard Kipkorir ve Ruth Jebet, Mersin'de parkur rekoru kırarak önemli dereceler elde etti. Maratonun sonunda ödül töreni düzenlendi ve Başkan Vahap Seçer, sporcuları tebrik etti. Seçer, gelecek sene de Uluslararası Mersin Maratonu'nun düzenleneceğini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Herkes koşar Mersin'e sloganıyla düzenlenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu. Binlerce sporcu ve vatandaşın Mersin sahilinde koştuğu organizasyonda, Etiyopya ve Kenyalı atletler 42K'ya damga vurdu.

Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan maratonda, Türkiye dahil 25 ülkeden 1696 sporcu yarıştı. Maraton birincisi 42K erkeklerde Kenya'dan Benard Kipkorir, Mersin'de parkur rekorunu kırarken, Türkiye'de en iyi 2. dereceyi elde etti. 42K Kadınlar birincisi Ruth Jebet ise Mersin'de hem parkur rekoru kırdı hem de olimpiyat barajını aşarak 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmak için kota hakkı elde etti.

Yenişehir ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda başlayan maratona Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de halk koşusu kategorisinde katıldı. Seçer, halk koşusu kategorisinde '0033' yazılı göğüs numarasıyla binlerce vatandaş ile birlikte koştu. Başkan Seçer, paten yarışı, 42K ve 10K'nın startını verdi. Start esnasında Başkan Seçer'e, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, gönüllüler ve uluslararası rekortmenler eşlik etti.

"Mersin'in tüm zamanlarının parkur rekoru kırıldı"

Büyük bir coşkuyla başlayan maratonda, binlerce kişi Mersin'i turladı. Maratonun tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Törende Başkan Vahap Seçer ve protokol üyeleri tarafından dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Seçer, kendisinin de halk koşusu kategorisinde koştuğunu ve parkuru tamamladığını vurguladı. Maratonun 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılım için sporcuların kota alabileceği bir organizasyon olması nedeniyle son derece önemli olduğuna ve sporcuların maratonda önemli dereceler elde ettiğine dikkat çeken Başkan Seçer, "Sporcular bunun bilinciyle koştu. 2.09,33 derece ile hem Mersin'in tüm zamanlarının parkur rekoru kırıldı hem de tüm zamanların Türkiye ikinci en iyi derecesi yapılmış oldu. Bunun nedeni parkurun ve koşulların son derece iyi olması. Ne yaparsak en iyisini yaparız. Sonuç da en güzeli oluyor" dedi.

"Uluslararası Mersin Maratonunu gelecek sene de düzenleyeceğiz"

Maratona 1696 sporcunun katıldığını aktaran Vahap Seçer, tüm sporcuları tebrik etti. Maraton hakkında bilgi veren Seçer, "Maraton toplam 4 kategoride yapıldı. Sabah ilk olarak paten yarışının startını verdik. Daha sonra 42 K ile 10K ve ardından vatandaşlarımızla beraber benim de dahil olduğum halk koşusunu gerçekleştirdik. Bütün katılımcıları kutluyorum. 5.'sini yaptığımız maratonun darısı her seneye olsun" ifadelerini kullandı.

Etiyopya ve Kenyalı atletler 42K'ya damga vurdu

42K koşusunda kadınlarda birinci Bahreyn'den katılan ve yarışı 2 saat 23 dakika 8 salisede tamamlayan Ruth Jebet oldu. Jebet, Mersin'de hem parkur rekoru kırdı hem de olimpiyat barajını aşarak 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak için kota hakkı elde etti. Etiyopya'dan Yeneabeba Maru Ejigu, 2 saat 28 saniye 24 salise ile ikinci, yine Etiyopya'dan Feyne Gudeto Gemeda ise 2 saat 28 saniye 25 saliselik derecesi ile üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde birinciliği 2 saat 9 dakika 33 salise ile Kenya'dan Benard Kipkorir elde etti. Kipkorir, Mersin'de parkur rekorunu kırarken, Türkiye'de en iyi 2. dereceyi elde etti. İkinciliği 2 saat 9 dakika 46 salise ile yine Kenya'dan Asbel Kiprop Rutto, üçüncülüğü ise yine Kenya'dan Hillary Kipchumba 2 saat 10 dakika 11 salise ile üçüncü oldu.

10K'da yarışlar kıyasıya geçti

Kadınlar 10K birincisi 37 dakika 40 saniye ile Remziye Erman oldu. İkinciliği 39 dakika 26 saniye ile Zuhal Ulaş elde ederken, üçüncü ise 41 dakika 7 saniye ile Anastasia Nikolaeva oldu. 10K erkeklerde Murat Emektar 30 dakika 15 saniye ile birinciliği elde ederken, 30 dakika 22 saniye ile Stanislav Ageliarov ikinci oldu. Üçüncü ise 31 dakika 2 saniye ile Serkan Kaya oldu.

Paten Yarışında zorlu mücadele

Paten Yarışının kadınlar kategorisinde birinci Niloufar Mardani, ikinci Berat Kızmaz, üçüncü ise Özge Norman oldu. Erkekler kategorisinde ise birinciliği Christos Sarantis, ikinciliği Aldülkerim Yıldız ve Abolfazl Majidi Abajlou ise üçüncülüğü elde etti. - MERSİN