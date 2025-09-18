Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu" 21 Eylül'de düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Soğanlı Vadisi" temalı yarı maraton, hem profesyonel hem de amatör sporcuları bir araya getirecek.

Spor AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarı maraton ile kentin kültürel ve doğal güzellikleri de tanıtılacak.

21K, 10K ve halk koşusu parkurlarında yarışacak sporcular, hem şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedecek hem de ödüller için mücadele edecek.

Yarı maratona Türkiye'den yaklaşık 500 sporcu, Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Almanya, Endonezya, İran, Irak, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Mozambik, Rusya, Suriye, Tacikistan, Burundi, Etiyopya, Macaristan, Hollanda ve Tayvan'dan ise 811 yabancı sporcu katılacak.

Öte yandan, 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamındaki çocuk maratonu kontenjanlarının, yoğun ilgi nedeniyle dolduğu bildirildi.