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5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Açık Su Yüzme Yarışları Yapıldı

5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Açık Su Yüzme Yarışları Yapıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik açık su yüzme yarışları gerçekleştirildi. 19 ülkeden 231 sporcunun katıldığı etkinlikte dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 19 ülkeden 231 sporcu katıldı.

Organizasyonda 1500 metre erkeklerde Ögeday Samatlı, kadınlarda Sıla Pazar birinci oldu. 3000 metrede ise erkeklerde Duygun Yurteri, kadınlarda Zeynep Balto ilk sırada yer aldı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, etkinlik kapsamında yarın Kelebekler Vadisi'nden Ölüdeniz'e yüzme yarışı gerçekleşeceğini söyledi.

Ölüdeniz'in dünyada alternatifi olmayan bir bölge olduğunu ifade eden Yiğit, "Alternatif turizm başlığı altında buraya sporcu çekme sıkıntısı yaşamıyoruz. Yüzme branşında 4 kategoride 1731 sporcu yarışacak. Bu da ilçemizdeki en yüksek sayılardan birisi. İnşallah bundan sonraki senelerde de üzerine koyarak etkinliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kadınlar 3000 metrede birinci olan Zeynep Balto da ilk kez Ölüdeniz'de yarıştığını belirtti. Ölüdeniz'de yüzmenin keyif verici olduğunu anlatan Balto, organizasyona emek verenlere teşekkür etti.

Erkekler 3000 metrede birinciliğe ulaşan Duygun Yurteri, geçen yıl da 3000 ile 6000 bin metreyi yüzdüğünü belirterek "Yarın da 6 kilometre yüzeceğim. Burası çok keyifli, hava ve suyu çok güzel. Bu zamanda buraya gelmek çok keyifli oluyor." dedi.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

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