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5. Gazi Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

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Gaziantep'te düzenlenen 5. Gazi Yarı Maratonu'nun 21 ve 10 kilometrelik parkurlarında bin 300 sporcu arasında dereceye giren sporculara ödülleri yapılan törenle takdim edildi.

Gaziantep'te düzenlenen 5. Gazi Yarı Maratonu'nun 21 ve 10 kilometrelik parkurlarında bin 300 sporcu arasında dereceye giren sporculara ödülleri yapılan törenle takdim edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde bu yıl 5. kez düzenlenen Gazi Yarı Maratonu gerçekleştirildi. Maratonun 21 kilometrelik koşusuna 414, 10 kilometrelik koşusuna 886 olmak üzere toplam bin 300 sporcu atlet katılırken, 5 kilometrelik halk koşusuna ise yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Maratona katılan sporcular ve halk, tarihi Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 şehidin hatırasını yaşatmak için koştu. 5. Gazi Yarı Maratonu'nun 21 ve 10 kilometrelik parkurlarında bin 300 sporcu arasında ipi göğüsleyerek dereceye giren sporculara ödülleri ise Onat Kutlar Sahnesi'ndeki törenle takdim edildi.

Fatih Çintimar: "Organizasyon her yıl biraz daha büyüyerek devam ediyor"

Ödül takdimi öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Bu organizasyon 5 yıldır yapılıyor. Bu organizasyon her yıl biraz daha büyüyerek devam ediyor. Bu anlamda desteği olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu çok komplike bir organizasyon. Buradaki bütün atletizm camiası adına organizasyonda emeği geçen herkese takdirlerimi sunuyorum" dedi.

Fatma Şahin: "Sporun kaybedeni yoktur, organizasyona katılan herkes madalyaların en güzelini hak etmiştir"

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yarı maraton 21 kilometre, 10 K koşusu 10 kilometre. Kolay değil. İman ister, vatan millet sevdası ister bu duruş. Sporun kaybedeni, birincisi, ikincisi de yoktur. Bugün bu organizasyona katılan herkes birincidir ve madalyaların en güzelini hak etmiştir. O nedenle buradayız. Türkiye'nin ikinci yüzyılında istikbalimiz ve istiklalimiz için, eğitim, spor, bilim ve kültür şehri olmak için Gaziantep hazır" diye konuştu.

Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi

5. Gazi Yarı Maratonu 21 kilometre genel klasman erkeklerde Ersin Tekal birinci olurken, Ramazan Özdemir ikinci, Hüseyin Can üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanında ise Bahar Atalay birinci, Senem Eser ikinci ve Dilek Öztürk üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri, kupaları ve madalyalarını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe takdim etti. Öte yandan 21 kilometre koşusunda 27. olan sporcu Ali Şimşek'e ise tatlı ödülü verildi.

Takım klasmanında dereceye girenler belli oldu

Takım klasmanında ise erkek takımlarında birinci TSK Spor, ikinci Beykoz Belediye Spor Kulübü ve üçüncü İstanbul Atletizm Kulübü oldu. Kadınlar takımlarında ise birinci Bursa Maraton, ikinci Akkuyurungiris ve üçüncü Gaziantep Atletizm Kulübü oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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