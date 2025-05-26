49. Yeşil Bursa Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye Başarılarıyla Dikkat Çekti

49. Yeşil Bursa Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye Başarılarıyla Dikkat Çekti
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Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisinin Powerstage zaferi ve Sınıf 3 birinciliği ile dikkat çekti. Takım, genel klasmanda üçüncülük elde ederek Markalar Kupası'nı kazandı.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye önemli bir başarı elde etti. Ali Türkkan – Oytun Albayrak ikilisi, Ford Fiesta Rally3 ile yarışın son etabı olan Powerstage'i kazanarak Sınıf 3 birinciliğine ulaştı ve genel klasmanda da üçüncülüğü elde ederek podyumda yer aldı. Sınıf 3'te ilk beşin dördü Ford Fiesta Rally3 oldu. Bu sonuçların ardından Castrol Ford Team Türkiye, yarışın sonunda Markalar Kupası'nı da kaldırdı.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan 49. Yeşil Bursa Rallisi, Uludağ'ın eteklerindeki zorlu asfalt etaplarda sona erdi. Yüksek hava sıcaklığı ve yarışın son günündeki yağmur ihtimali, strateji ve lastik seçimini belirleyici hale getirirken, Castrol Ford Team Türkiye zorlu koşullarda önemli bir performans sergiledi.

Ali Türkkan – Oytun Albayrak ikilisi, Ford Fiesta Rally3 ile yarışın son etabı olan Powerstage'i kazanarak Sınıf 3 birinciliğine ulaştı ve genel klasmanda da üçüncülüğü elde ederek podyumda yer aldı. İlk gün yaşanan teknik sorunlar ve 40 saniyelik zaman cezasına rağmen zirve mücadelesinden kopmayan ekip, önemli bir geri dönüşe imza attı.

Takım arkadaşları Efehan Yazıcı – Gürkal Menderes ikilisi ise Sınıf 3 ikinciliğini kazanarak takımın başarısını perçinledi. Castrol Ford Team Türkiye çatısı altındaki diğer ekiplerden Fatih Selim Göçer – Soner Çevik ikilisi Sınıf 3'te üçüncü, Erol Akbaş – Egemen Dural ikilisi ise dördüncü sırayı alarak Ford Fiesta Rally3'lerin bu kategorideki baskın performansını gözler önüne serdi. Sınıf 3'te ilk beşin dördü Ford Fiesta Rally3 oldu. Bu sonuçların ardından Castrol Ford Team Türkiye, yarışın sonunda Markalar Kupası'nı da kaldırdı.

Asfalt zeminde koşulan yarışlarla birlikte Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun bu bölümü sona ererken, takımlar bir sonraki yarış için 11-13 Temmuz tarihlerinde toprak zeminli Kapadokya Rallisi'ne hazırlanacak. Aynı zamanda 2024 Dünya Ralli Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye'nin bir sonraki uluslararası yarışı ise 26-29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yunanistan Akropolis Rallisi olacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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