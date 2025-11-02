Haberler

47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Rhonzas Lokitam Kilimo kazandı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo kazandı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 47. kez koşuldu.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Geçen yılın şampiyonu Kenyalı atlet Dejene Debela ise 2 saat 10 dakika 23 saniyeyle ikinci oldu.

Koşuyu 2 saat 10 dakika 26 saniyelik dereceyle tamamlayan Etiyopyalı Sufaro Woliyi ise üçüncü sırayı aldı.

İlk 10 sırada iki milli atlet

İstanbul Maratonu'nda iki milli atlet ilk 10 sırada yer aldı.

Geçen seneki yarışı altıncı sırada tamamlayan Hüseyin Can, bu sene ise 2 saat 10 dakika 58 saniyelik derecesiyle beşinci oldu.

Bir diğer milli atlet Halil Yaşın ise 2 saat 19 dakika 50 saniyeyle dokuzuncu oldu.

Yavuz Ağralı, 2 saat 23 dakika 24 saniyeyle 11. olurken, Mert Girmalegesse ise 2 saat 26 dakika 3 saniyelik derecesiyle yarışı 14. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
