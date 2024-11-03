46. İstanbul Maratonu'nda İçten Mesajlar ve Renkli Görüntüler

Birçok insan, çeşitli vakıflar adına koşuya katılırken, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara da dikkat çekildi. Ayrıca birçok vatandaş da günlük yaşamında kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bu kez yürüyerek geçmenin keyfini yaşadı.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştirildi. Birçok vatandaş, halk koşusunda yer alarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçti. Köprüyü yürüyerek geçenler arasında Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Paris Paralimpik Oyunları'nda 2 altın madalya kazanarak tarihe geçen Umut Ünlü gibi isimler de yer aldı.

EGEMEN KARAKAŞ: ENGELLİLER ADINA KÖPRÜYÜ GEÇİYORUM

Organizasyonda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Egemen Karakaş, engelli vatandaşlar adına köprüde yürüdüğünü dile getirdi. Karakaş, "Türk Eğitim Vakfı Engellileri adına köprüyü geçiyorum. Böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum. Diğer vatandaşlarımıza örnek olmasını istiyorum. Onlar da beni örnek alsınlar" ifadelerini kullandı.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı adına köprüde yürüdüklerini dile getiren grup ise köprüyü yürüyerek geçmenin büyük keyif olduğunu söyledi. Tıp öğrencileri adına yürüdüklerini belirten grup, ellerinde bulunan müzik aletlerini çalarak, köprüde yürüyen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. İstanbul Maratonu'na katılmak için Ankara'dan geldiğini belirten bir vatandaş ise inanılmaz hisler yaşadığını belirtti.

FİLİSTİN UNUTULMADI

Önünde Filistin Bayrağı yer alan tişörtle maratonda yer alan vatandaş ise "Filistin, Gazze'deki zulmü, gündeme getirmek için katıldık. İnşallah bu zulümler biter ve dünyaya barış gelir" diye konuştu. Ayrıca maratonda yer alan birçok kişi Filistin'e destek mesajları verdi.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU UMUT ÜNLÜ: ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında 2 altın madalya kazanan milli yüzücü Umut Ünlü de İstanbul Maratonu'nda yer aldı. Köprü üstünde güzel bir atmosfer olduğunu belirten milli sporcu "Biz bu yıl Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) adına koştuk. Engellik sporculara burs vermek amacıyla bağış topladık. Çok mutluyuz. Çok güzel bir atmosfer. Köprüyü yürüyerek geçmek gerçekten güzel. Destekleyen herkese teşekkür ederiz. TESYEV ve Paralimpik Komite olarak böyle etkinlikler yapmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.