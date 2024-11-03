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46. İstanbul Maratonu'nda Zafer Etiyopyalı Atlet Dejene Debela'nın

46. İstanbul Maratonu'nda Zafer Etiyopyalı Atlet Dejene Debela'nın
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İstanbul'da düzenlenen 46. İstanbul Maratonu'nda elit erkeklerde Dejene Debela birinci, elit kadınlarda Ruth Jebet birinci oldu. Maratonda Türk sporcular arasında en iyi dereceyi milli atlet Hüseyin Can elde etti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 46. İstanbul Maratonu'nu elit erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı.

Dünyada iki kıta arası koşulan tek maraton olan ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Gold Label kategorisinde yer alan 46. İstanbul Maratonu, Anadolu yakasında başladı, Avrupa yakasında bulunan Sultanahmet'te son buldu. Etiyopyalı atlet Dejene Debela, 2.11.40'lık derecesiyle maratonu ilk sırada bitirdi. Kenyalı atlet Mathew Samperu, 2.11.55'lik derecesiyle Debela'nın arkasında yarışı 2'nci tamamlarken; 3'üncü ise 2.12.07'lik derecesiyle Kenyalı Kenneth Kipkemoi oldu.

Milli atlet Hüseyin Can, 2.14.34 derecesiyle maratonu 6'ncı sırada tamamladı. Hüseyin Can, elit erkeklerde ilk 10'a girmeyi başaran tek Türk atlet oldu. Ömer Alkanoğlu, 2.20.43 ile Türk sporcular arasında 2'nci olurken; genel sıralamada 11'inci sırada yer aldı. Halil Yaşın ise 2.23.43'lük derecesiyle Türk sporcular arasında 3'üncü, genel sıralamada 12'nci sırada kendisine yer buldu.

ELİT KADINLARDA JEBET KAZANDI

46. İstanbul Maratonu'nu elit kadınlar kategorisini Bahreynli Ruth Jebet, 2.24.25'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Elit kadınlar kategorisinde Etiyopyalı sporcu Erge Diro 2.33.37'lik derecesiyle ikinci oldu. Bir diğer Etiyopyalı sporcu Ayantu Abdi ise 2.33.49'luk derecesiyle yarışı üçüncü olarak bitirdi.

TEKERLEKLİ SANDALYE VE 15K YARIŞLARI DA YAPILDI

46. İstanbul Maratonu'nda tekerlekli sandalye ve 15K (kilometre) yarışları da yapıldı. Erkekler tekerlekli sandalye kategorisinde Ömer Cantay, 2.40.05'lik dereceyle 1'inci oldu. Kadınlar tekerlekli sandalye kategorisini ise 2.52.42'lik derecesiyle Zübeyde Süpürgeci ilk sırada tamamladı.

Erkekler 15K yarışını Abdullah Tuğluk 48.41'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Kadınlar 15K kategorisinde ise Meksika uyruklu Argentina Valdepenas Cerna 56.31'lik süresiyle yarışı ilk sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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