45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Bandırmasapor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç, 0-0 berabere bitti.

BANDIRMA 45 DAKİKA 9 KİŞİ

Bandırmaspor'da 41. dakikada Dieumerci Ndongala ve 45+2'de Douglas Tanque direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekibi, ikinci yarının tamamını iki kişi eksikle oynadı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, 16 puana yükseldi, Esenler Erokspor ise puanunı 21 yaptı. Ligin sonraki haftasında Bandırmaspor deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Esenler Erokspor, sahasında Çorum FK'yi ağırlayacak.