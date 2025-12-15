Haberler

41 yaşındaki Thiago Silva'dan "Yok artık" dedirten karar

41 yaşındaki Thiago Silva'dan 'Yok artık' dedirten karar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

41 yaşındaki Thiago Silva, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fluminense'den ayrılarak Avrupa'ya dönmeyi planlıyor. Tecrübeli savunmacı, kariyerinin son bölümünde yeniden üst düzey rekabetin içinde yer almak istiyor.

  • Thiago Silva, 2026 Dünya Kupası sonrası Fluminense'den ayrılarak Avrupa futboluna dönmeyi planlıyor.
  • Thiago Silva, 2024 yazında Fluminense'ye katıldı ve 2024 sezonunda 46 maçta forma giydi.
  • Thiago Silva, Brezilya Milli Takımı'nda 113 maçta oynadı ve 7 gol attı.

Brezilyalı yıldız Thiago Silva, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fluminense'den ayrılarak Avrupa futboluna geri dönmeyi planlıyor.

Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense'de forma giyen 41 yaşındaki Thiago Silva hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli savunmacının, kariyerinin son bölümünde yeniden Avrupa sahnesine çıkmak istediği öğrenildi.

2026 DÜNYA KUPASI SONRASI AVRUPA PLANI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Thiago Silva, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Fluminense'den ayrılmayı ve Avrupa'ya dönmeyi hedefliyor. Deneyimli futbolcunun bu kararı, kariyerine üst düzey rekabet ortamında nokta koyma isteğiyle aldığı belirtiliyor.

FLUMINENSE'DE YOĞUN SEZON

2024 yaz transfer döneminde Fluminense kadrosuna katılan Thiago Silva, geride kalan sezonda yoğun bir tempo yaşadı. Brezilyalı stoper, tüm kulvarlarda 46 maçta forma giyerken toplamda 3 bin 955 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

EFSANE KARİYER

Brezilya Milli Takımı formasını 113 kez giyen ve 7 gole imza atan Thiago Silva, kariyeri boyunca Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde görev yaptı. Porto, Dinamo Moskova, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi devlerde forma giyen Silva, kazandığı kupalar ve istikrarlı performansıyla futbol tarihine adını yazdırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
title