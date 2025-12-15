41 yaşındaki Thiago Silva'dan 'Yok artık' dedirten karar

Brezilyalı yıldız Thiago Silva, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fluminense'den ayrılarak Avrupa futboluna geri dönmeyi planlıyor.

Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense'de forma giyen 41 yaşındaki Thiago Silva hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli savunmacının, kariyerinin son bölümünde yeniden Avrupa sahnesine çıkmak istediği öğrenildi.

2026 DÜNYA KUPASI SONRASI AVRUPA PLANI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Thiago Silva, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Fluminense'den ayrılmayı ve Avrupa'ya dönmeyi hedefliyor. Deneyimli futbolcunun bu kararı, kariyerine üst düzey rekabet ortamında nokta koyma isteğiyle aldığı belirtiliyor.

FLUMINENSE'DE YOĞUN SEZON

2024 yaz transfer döneminde Fluminense kadrosuna katılan Thiago Silva, geride kalan sezonda yoğun bir tempo yaşadı. Brezilyalı stoper, tüm kulvarlarda 46 maçta forma giyerken toplamda 3 bin 955 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

EFSANE KARİYER

Brezilya Milli Takımı formasını 113 kez giyen ve 7 gole imza atan Thiago Silva, kariyeri boyunca Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde görev yaptı. Porto, Dinamo Moskova, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi devlerde forma giyen Silva, kazandığı kupalar ve istikrarlı performansıyla futbol tarihine adını yazdırdı.