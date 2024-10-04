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41. Kocaeli Rallisi'nin Seremonik Startı Verildi

41. Kocaeli Rallisi'nin Seremonik Startı Verildi
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Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi'nin seremonik startı, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen törenle başladı. Yarış 5-6 Ekim tarihlerinde, 55 otomobil ve 110 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi'nin seremonik startı verildi.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen organizasyon için TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde tören gerçekleştirildi.

Açılış seremonisinde yarışın startını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba verdi.

Yarışların 5-6 Ekim'de gerçekleştirileceği rallide, 55 otomobil ve 110 sporcu toplam uzunluğu 114,70 kilometre olan 9 toprak etapta mücadele edecek.

Ralli merkezi ve servis alanı olarak TOSFED Körfez Yarış Pisti'nin kullanılacağı organizasyon, 6 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor

Yerel Haberler Petrol Ofisi Etkinlikler Otomobil Türkiye kocaeli 6 Ekim Tören Spor

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