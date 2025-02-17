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41 Buz Spor Kulübü, Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek

41 Buz Spor Kulübü, Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek
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Türkiye şampiyonluğunu kazanan 41 Buz Spor Kulübü, Fransa'da katıldığı senkronize buz sporları yarışmasında dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti. İzmit ekibi, mart ayında İsveç'te düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye şampiyonluğunu kazandıktan sonra Fransa'da senkronize buz sporları yarışmasına katılan 41 Buz Spor Kulübü, dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti. İzmit ekibi, mart ayında Türkiye'yi temsil edecek

Mart ayında İsveç'te yapılacak Senkronize Buz Pateni Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek takım belli oldu. Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan 41 Buz Spor Kulübü, Fransa'da düzenlenen FraceCup Senkronize Buz Sporları Yarışması'na katıldı. 17 sporcu, antrenör ve kulüp başkanının yer aldığı kafile yarışmada büyük heyecan yaşadı. Ülkelerinin en iyisi olan 10 takımın mücadele ettiği buzda Türkiye'yi temsil eden İzmit ekibi, barajları geçip ön koşulları sağladı ve dünya şampiyonasına katılım kotası aldı.

Mart ayında dünya şampiyonasına gidecekler

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu, Buz 41 Spor Kulübü Senkronize Takımı'nın dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmesini onayladı. Genç şampiyonlar mart ayında yapılacak dünya şampiyonasında ilk kez Türkiye'yi temsil ederek Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak.

Senkronize buz pateni takımında sporcular; Ayşe İpek Derin, Volga Yusuf Ada Yılmaz, Oğuz Yaşar, Eylül Görgen, Defne İnsel, Nefes Akıncı, Defne Burmalı, Zeynep Naz Doğan, Esila Ünsever, Ayşe Naz Er, Ela Kiriş, Nisa Öztürk, Elan Hayat Başoğlu, Mina Naz Göçmen, İpek Demirsoy, Melis Atalan ve Mina Oducu, antrenörler; Ece Ongül Küçük ve Simge Yazıcı Ceylan ile şampiyonaya hazırlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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