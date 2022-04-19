40 yıllık dost gibi poz verdiler! Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile buluştu - Haberler

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40 yıllık dost gibi poz verdiler! Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile buluştu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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PSG-Marsilya maçını izlemek için Paris'e giden Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, karşılaşmanın sonunda dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile bir araya geldi. Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paris Saint-Germain'in Marsilya'yı 2-1 mağlup ettiği maçı Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti tribünden takip etti. Karşılaşmanın ardından çifin, dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile bir araya gelmesi ise sosyal medyada büyük ilgi çekti.

SAMİMİ POZLAR VERDİLER

Karşılaşmada gol atan Neymar ile maç sonu bir araya gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat, Brezilyalı yıldızla samimi görüntüler verdi. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı anlar futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

40 yıllık dost gibi poz verdiler! Beren Saat ve Kenan Doğulu, Neymar ile buluştu

40 yıllık dost gibi poz verdiler! Beren Saat ve Kenan Doğulu, Neymar ile buluştu

40 yıllık dost gibi poz verdiler! Beren Saat ve Kenan Doğulu, Neymar ile buluştu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Paris Saint Germain, Kenan Doğulu, Beren Saat, Neymar, Spor, Haberler

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