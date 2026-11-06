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4. Kamu Spor Oyunları Bayburt'ta 18 ilden 60 takımla sürüyor

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4. Kamu Spor Oyunları Bayburt'ta 18 ilden 60 takımla sürüyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol ve Masa Tenisi Grup Müsabakaları, 18 Karadeniz ilinden 60 takımın katılımıyla Bayburt'ta sürüyor. 5-11 Kasım'da düzenlenen organizasyonda başarılı takımlar İzmir'deki Türkiye finallerine katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol ve Masa Tenisi Grup Müsabakaları, 18 Karadeniz ilinden 60 takımın katılımıyla Bayburt'ta gerçekleştiriliyor.

5-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda voleybol erkekler kategorisinde 20, kadınlar kategorisinde 14 takım; masa tenisinde ise erkeklerde 18, kadınlarda 8 takım mücadele ediyor. Grup müsabakalarında başarılı olan takımlar, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, organizasyonda kenti temsil edecek Bayburt Valiliği erkek ve kadın voleybol takımları ile erkek masa tenisi takımını makamında kabul etti. Sporcularla sohbet eden Eldivan, takımlara başarı dileyerek müsabakalar öncesinde moral verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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