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Mourinho'nun kaç maç ceza alacağı belli oldu

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İngiliz basını 1-1 biten Fenerbahçe-Manchester United maçında kırmızı kart gören Mourinho'nun saha kenarında ettiği küfürlerden dolayı atıldığını yazdı. Eğer maçın gözlemci ve hakemleri, kırmızı kart sonrası teknik direktörün diyaloglarıyla ilgili ekstra bir rapor düzenlemezlerse Mourinho'nun alacağı ceza 1 maçı geçmeyecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho Avrupa Ligi'nde eski takımı Manchester United'ın karşısına çıktı.

MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Nefes kesen maç 1-1'lik eşitlikle sona ererken mücadeleye kırmızı kart gören Mourinho damgasını vurdu. İngiliz basının yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam maçın ardından özellikle gördüğü kırmızı kartla İngiliz gazetelerine manşet oldu.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Manuel Ugarte'nin Bright Osayi-Samuel ile teması nedeniyle penaltı verilmemesinin ardından Mourinho dördüncü hakem Jeremy Stinat'a ne dedi? Yoksa sadece teknik alanının dışına çıktığı için miydi? Belki de asla bilemeyiz ama bunlar Fransız hakem Clement Turpin'in ona direkt kırmızı kart göstermesi için yeterliydi" yorumlarında bulundu.

1 MAÇ CEZA ALACAK

Mücadelenin gözlemci ve hakemleri, kırmızı kart sonrası teknik direktörün diyaloglarıyla ilgili ekstra bir rapor düzenlemezlerse Mourinho'nun alacağı ceza 1 maçı geçmeyecek.

Mourinho'nun kaç maç ceza alacağı belli oldu
Haberler.com / Melis Yaşar - Spor

Manchester United Jose Mourinho Fenerbahçe Futbol Spor

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Yorumlar (4)

Kerem Bilgili:

Türkiye ligi değil orası şov yapamazsın

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İLK SAV:

Türk hakemler olsaydı yabancı hakem istiyoruz diye nara atardınız. Kabadayılığınız onlara sökmez. Bizim gariban hakemleri istediğiniz gibi eziyorsunuz arkasında MHK bile durmuyor

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Ahmet karabulut:

Belki 45 dakika ceza alır ea , Haber yapıyorsunuz fb yi kayırıp ) Böyle yazınca taraftarın hoşuna gidecek değil mi ) Bir maç yazzsana bir maçı geçmeyecek))))

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