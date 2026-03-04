4 golle liderlik! Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi vitesi 5'e taktı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Michael Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 81. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü 85. dakikada Giannis Papanikolaou'dan geldi Salih Uçan'ın attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

BEŞİKTAŞ LİDER OLARAK ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte 10 puana yükselen Beşiktaş, grubunu lider bitirerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çaykur Rizespor ise grubunu 4 puanla tamamlayarak organizasyona veda etti.

SIRADAKİ MAÇ GALATASARAY İLE

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, sıradaki maçta ligde lider Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırlayacak.