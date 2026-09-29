4-1'lik yenilgi sonrası tribünler patladı! Bir tek Arda'yı alkışladılar

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya karşısında ağır bir yenilgi yaşadı. Bursa'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazanırken, skorun yanı sıra tribünlerin tepkisi de geceye damga vurdu.

FUTBOLCULARI ISLIKLADILAR

İtalya'nın henüz ilk yarıda skoru 3-0'a getirmesiyle tribünlerde tansiyon yükseldi. Millilerin ortaya koyduğu futbol ve farkın açılması üzerine taraftarlar tepkilerini ıslıklarla gösterdi. Protestolar karşılaşmanın sonuna kadar devam ederken, bitiş düdüğünün ardından da milli futbolculara yönelik tepkiler sürdü.