3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, İran'a 21-14 Mağlup Oldu
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, ilk maçında İran'a 21-14 yenildi. Milliler, yarın Katar ile ikinci maçına çıkacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, ilk maçında İran'a 21-14 mağlup oldu.
The Promenade Art Tower'daki B Grubu mücadelesinde 3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, İran ile karşılaştı.
Hüseyin Emir Seviğ, Doğan Bozveli, Gökbay Gök ve Yusuf Bayrak'tan oluşan milli takım, rakibine 21-14 yenildi.
3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, oyunlardaki ikinci maçında yarın Katar ile saat 20.20'de karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor