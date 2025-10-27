Haberler

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışları ile start aldı. 113 yelkenli yat ve 1100 sporcu, bir haftalık etkinlikte çeşitli yarışlarda mücadele edecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışlarıyla start aldı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda'dan 113 yelkenli yat ile 1100 sporcu katılıyor.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı.

İlk gün Netsel Marina Günü yarışında yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfezde seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar, 10 ayrı sınıfta mücadele verdi.

Körfezde yarışan ORC grubundaki yatlar, iki yarış birden gerçekleştirirken ORCCHR grubunda da tek yarış körfez dışında yapıldı.

Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve turistler, yatları ilgiyle izledi.

Etkinlik alanında ilk gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları verildi.

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 31 Ekim Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günü'ndeki "Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü" ile sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şunlar:

1. Yarış

ORC A: Brozex-Sergei Musihin

ORC B: Technonicol-Vlademir Niritin

ORC C: Buran-Alexey Moskvin

ORC D: Valentina-Viktor Zakharov

ORC E: Lettland-İgors Bukovskis

ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası-Deniz Fıcı

ORCCHR A: Juana-Dmitry Sudakov

ORCCHR B: Code-Andrey Parshikov

ORCCHR C: Orion-Pavel Gorbunov

ORCCHR D: Before-Sunrise

2. Yarış

ORC A: Brozex-Sergei Musihin

ORC B: Technonicol-Vlademir Niritin

ORC C: St Anna-Mikhail Kadetov

ORC D: Valentina-Viktor Zakharov

ORC E: Pupa-Bartu Özsoy

ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası-Deniz Fıcı???????

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
