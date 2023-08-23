Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 35'inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 77 ülkeden 2600'ü aşkın yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. Yarış, Kanlıca'dan başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ ekipleri tarafından atık yönetimi ve geri kazanım çalışmaları da yapıldı.

35'inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 77 ülkeden 2600'ü aşkın yüzücünün katılımıyla yapıldı. Kanlıca'dan başlayan yarış Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son buldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, Samsung Türkiye ana sponsorluğunda, İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer 26 kamu kuruluşu, özel kurum ve sivil toplum örgütünün iş birliği ile "Herkes için Spor" teması altında düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bu sene de binlerce yerli ve yabancı yüzücüyü İstanbul Boğazı'nda bir araya getirdi. 77 ülkeden 2600'ü aşkın yüzücünün katıldığı 35. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Kanlıca'dan başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Müdürlüğü ve İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) ekipleri tarafından yıkama ve süpürme araçlarının yanı sıra mobil ekipler görev yaptı.

İSTAÇ, YARIŞ SONUNDA 1450 KG GERİ KAZANILABİLİR ATIK TOPLADI

Yarış öncesinde alanın hazırlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Müdürlüğü ve İSTAÇ ekipleri tarafından yıkama ve süpürme araçlarının yanı sıra mobil ekipler görev yaptı. İSTAÇ Geri Dönüşüm Atölyesinde yapılan atık geri kazanım kumbaraları alana yerleştirildi, ayrıca eğitim çadırları kurularak sıfır atık bilgilendirmesi yapıldı.

Alana yerleştirilen atık geri kazanım kumbaraları organizasyonun tamamlanmasının ardından İSTAÇ ekipleri tarafından toplandı. Geri kazanım kumbaralarından toplanan bin 450 kg geri kazanabilir atık İBB'ye ait geri kazanım tesislerinde yeniden ekonomiye kazandırılacak.

İLK ORGANİZASYON 1989 YILINDA DÜZENLENDİ

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımı ile düzenlenen yarış, 2022 yılında 50'den fazla ülkeden 2500'e yakın yüzücüyü bir araya getirmişti.

2010 yılından beri yarışı tamamlayan yüzücüleri "Kıtalararası Yüzücü" sertifikası ile ödüllendiren Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016 yılında Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" olarak seçilmiş, 2019 yılında ise "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" listesinde birinciliği elde etmişti.

Dereceye giren yüzücüler şöyle:

Kadınlar

Burcunaz Narin 42.54 Hilal Zeyneb Saraç 43.59 Ada Liza Çelik 44.17

Erkekler