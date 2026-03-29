34. Uluslararası Ahmet Cömert Boğaziçi Boks Turnuvası, yarın İstanbul'da başlayacak
Bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Ahmet Cömert Boğaziçi Boks Turnuvası, 14 farklı ülkeden 184 boksörün katılımıyla yarın İstanbul'da başlıyor. Organizasyon 5 Nisan Pazar günü sona erecek.
Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Kompleks İstanbul Salonu'ndaki organizasyonda 14 farklı ülkeden 184 boksör, ringe çıkacak.
Son olarak 13-18 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyona, 5 Nisan Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan