Türkiye 34. Ahmet Cömert Boğaziçi Uluslararası Boks Turnuvası'nda 23 madalya kazandı

İSTANBUL'DA düzenlenen 34'üncü Ahmet Cömert Boğaziçi Uluslararası Boks Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı. Türkiye toplam 23 madalya kazanarak genel klasmanda 3'üncü oldu.

30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında dünyanın çeşitli ülkelerden gelen boksörlerin ringe çıktığı 34'üncü Ahmet Cömert Boğaziçi Uluslararası Boks Turnuvası organizasyonunda Türkiye; 3 altın, 6 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanarak genel klasmanda 3'üncü oldu. 14 ülkeden 186 sporcunun mücadele ettiği turnuvada ilk sırayı Özbekistan alırken 2'nciliği Ukrayna elde etti.

SUAT HEKİMOĞLU: 186 SPORCUYU AĞIRLAMANIN GURURUNU YAŞADIK

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, turnuvaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu yıl 34'üncüsünü düzenlediğimiz Ahmet Cömert Boğaziçi Turnuvası, muhteşem anlara ve kıyasıya mücadelelere sahne oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde; Avustralya'dan İrlanda'ya, Özbekistan'dan Kazakistan'a kadar geniş bir coğrafyadan 186 sporcuyu profesyonel standartlarda ağırlamanın gururunu yaşadık. Ringdeki rekabet kadar, organizasyonun işleyişi ve misafirperverliğimiz de katılımcı ülkeler tarafından takdirle karşılandı. Turnuvada Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'yı ağırlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadık. Ayrıca Word Boxing Kurucu Başkanı Sayın Boris Van Der Vorst'un destekleri ve özgü dolu sözleri bizlere büyük bir gurur yaşattı. Böylesine kıymetli turnuvaları, boks camiamızla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turnuvada madalya kazanan milli boksörler ise şöyle açıklandı:

ERKEKLER BOKS MİLLİ TAKIMI

ALTIN MADALYA

Salih Samet Oruç (50 kg)

Semih Gümüş (55 kg)

Vedat Kaçar (75 kg)

GÜMÜŞ MADALYA

Ulaş Yalçınkaya (50 kg)

BRONZ MADALYA

Nurullah Oyan (50 kg)

Nihat Adıyan (55 kg)

Alperen Yılmaz (75 kg)

Berke Sadettin Sahip (75 kg)

Emre Parlak (80 kg)

Mert Aybuğa (80 kg)

Muhammet Yağız Tunç (90 kg)

KADINLAR BOKS MİLLİ TAKIMI

GÜMÜŞ MADALYA

Zeynep Önen (48 kg)

Eda Nur Kılıççı (51 kg)

Esmanur Lok (60 kg)

Zeynep Gedikli (75 kg)

Yaren Düztaş (80 kg)

BRONZ MADALYA

Emine Kılınç (51 kg)

Erivan Barut (57 kg)

Güler Deniz Topuz (57 kg)

Berfin Polat (60 kg)

Yonca Gül Yılmaz (65 kg)

Nilay Koçyiğit (75 kg)

Sinem Karakaş (80 kg)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı