30 milyon euro reddedildi! Trabzonspor'dan Oulai için rekor bonservis talebi

Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Christ Inao Oulai için Atalanta'nın 30 milyon euro'luk teklifini reddetti. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcuya 50 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Christ Inao Oulai'nin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ATALANTA'NIN TEKLİFİNE RET

Trazonspor, Avrupa'dan birçok takımın da takip ettiği Oulai'ye Serie A ekibi Atalanta'nın yaptığı 30 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcu için Türk futbol tarihine geçecek bir bonservis belirledi.

İSTENEN RAKAM 50 MİLYON EURO

Trabzonspor'un Oulai için 50 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Karadeniz devi, Oulai'yi bu rakama satması durumunda genç oyuncu Süper Lig'de forma giyip bonservisine en yüksek para ödenen isim olacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor'da 10 maça çıkan 19 yaşındaki orta saha, bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.Oulai'nin Trabzonspor ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

