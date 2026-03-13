3. Lig'de Söke 1970 SK, Eskişehirspor'u konuk edecek

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 12 maçında 10 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyet alan 25 puanla 10'uncu sıradaki Söke 1970 SK yarın evinde 57 puanı bulunan zirve takipçisi Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Didim Atatürk Stadı'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Kaybettiği son 3 karşılaşmada gol atamayan Aydın temsilcisi, son 10 maçını kazanan ve 5 haftadır gol yemeyen dişli rakibi önünde çıkış arayacak.

Grupta geçen hafta evinde Alanya 1221'i 1-0 yenerek kümede kalma umudunu koruyan İzmir Çoruhlu FK, yeni teknik direktörü Mustafa İşçelebi önderliğindeki ilk maçında Eskişehir Anadolu Spor'a konuk olacak. Ligde ikinci devrede U19 takımıyla mücadele edip, üst üste aldığı farklı mağlubiyetlerle kurtuluş umudu kalmayan 4 puanlı son sıradaki Nazilli Spor ise Alanya 1221'in konuğu olacak. Bu iki karşılaşmada da ilk düdük 15.30'da çalacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı