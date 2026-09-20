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3'üncü Lig'de Gaziemirspor, Denizli İdman Yurdu'nu 5-0 yenip ilk galibiyetini aldı

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Gaziemirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Denizli İdman Yurdu'nu 5-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. İlk iki maçını kaybeden İzmir ekibi böylece 5 golle üç puan alırken Denizli İdman Yurdu 1 puanda kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk iki maçını kaybeden Gaziemirspor evinde Denizli İdman Yurdu'nu 5-0 yenip ilk galibiyetini aldı. Maçın 11'inci dakikasında Gaziemirspor penaltı kazandı, atışı gole çeviren Mustafa Çalışkan takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk devresini Gaziemirspor 1-0 galip tamamladı. İzmir ekibi 60'ncı dakikada Gökhan Bozca'nın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Gaziemirspor bu kez 83'üncü dakikada Işıkcan Koca ile golü buldu: 3-0. Miraç Furkan, 87'nci dakikada Gaziemirspor'un dördüncü, 90+1'inci dakikada Işıkcan beşinci golünü kaydetti: 5-0. Üç puanı 5 golle alan İzmir ekibi ilk kez sevindi. Denizli İdman Yurdu ise 1 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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