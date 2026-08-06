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3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nda 3. Etabın Galibi İtalyan Sporcu

3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nda 3. Etabın Galibi İtalyan Sporcu
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın 3. etabı, 31 ülkeden 135 sporcunun katılımıyla Eshab-ı Kehf'ten Başkonuş'a yapıldı. İtalyan Abner Santiago Umba Lopez birinci oldu, yarış yarın sona erecek.

Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın üçüncü etabı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) destekleriyle düzenlenen organizasyonun üçüncü etabında, 31 ülkeden 135 sporcu, UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'nden verilen startın ardından 122 kilometrelik parkurda Başkonuş Yaylası'na pedal çevirdi.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, yarışın startının Eshab-ı Kehf Külliyesi'nden verilmesinin ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışın üçüncü etabını İtalya'dan Abner Santiago Umba Lopez birinci, Japonya'dan Benjamin Prades Reverter ikinci, İtalya'dan Kyrylo Tsarenko ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek Yeşilgöz-KAFUM etabının ardından sona erecek.

Kaynak: AA
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