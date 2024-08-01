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3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

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3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin Yönetim Kurulu Toplantısı, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi'nin ardından TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, yeni sezona dair konular değerlendirildi ve kulüp başkanlarının talep ve önerileri ele alındı.

3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin Yönetim Kurulu Toplantısı, Riva'da düzenlenen 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi'nin ardından TFF 3. Lig kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve 3. Lig Başkan Danışmanı Mehmet Fatih Ceylan da yer aldı.

Üyeler tarafından icra kurulunun oluşturulduğu ve yeni sezona dair konuların değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıda, kulüp başkanlarının talep ve önerileri de çözüm odaklı olarak ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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