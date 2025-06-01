3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldı

3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldı
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Şampiyonluğa ulaşarak TFF 3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, destek taleplerinin karşılıksız kaldığı gerekçesiyle ligden çekilme kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Biz bu şehri ve bu semti onurlandırmak için sahaya çıktık ama ne yazık ki arkamızda durması gereken eller bize dönmedi. Derin bir üzüntüyle bildiriyoruz ki, 3. Lig'den çekilme kararı aldık.'' denildi.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa ulaşarak TFF 3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1973'te Fethiye Mahallesi'nde kurulan Fethiye İdmanyurdu'nun bir semtin inancını, gençliğini ve tutkusunu sahaya yansıtarak son yıllarda başarı hikayesi yazdığı belirtildi.

Amatör Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu'nun 2023-2024 sezonunda Süper Amatör'de gösterdiği kararlılıkla bir kez daha şampiyon olduğu ve Bölgesel Amatör Lig'e adım attığı ifade edildi.

''ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK''

Kulübün, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de de şampiyon olarak 3. Lig'e çıktığı belirtilen açıklamada, "Ülkemizde profesyonel liglerde mücadele edebilmek, sadece futbolcu teriyle değil güçlü bir altyapı, sağlam bir ulaşım ağı, sürdürülebilir maddi kaynaklar ve en önemlisi yerel yönetimlerin desteğiyle mümkündür. Bizler, bu zorlu yolda daha ileriye gidebilmek için elimizden geleni yaptık." denildi.

Açıklamada, destek taleplerinin karşılıksız kaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

''ÇAĞRILARIMIZ CEVAPSIZ KALDI''

"Maalesef çağrılarımız cevapsız kaldı. Biz bu şehri ve bu semti onurlandırmak için sahaya çıktık ama ne yazık ki arkamızda durması gereken eller bize dönmedi. Bu sebeple, derin bir üzüntüyle bildiriyoruz ki Fethiye İdmanyurdu Spor Kulübü, 3. Lig'den çekilme kararı almıştır."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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