3. Lig'de kriz! İki takımla birden anlaştı, birine imza attı

3. Lig'de kriz! İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
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TFF 3. Lig'de ilginç bir olay yaşandı. Deneyimli teknik adam Serdar Göçerler, TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ve Balıkesirspor ile anlaşma sağladı. Göçerler, son olarak kararını vererek Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Yeni sezon öncesinde TFF 3. Lig'de ilginç bir olay yaşandı. Teknik kadro planlamasına hız veren Balıkesirspor, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Serdar Göçerler'i elinden kaçırdı.

BALIKESİR'LE ANLAŞTI

Balıkesirspor yönetimi, geçtiğimiz hafta Göçerler ile iki ayrı yüz yüze görüşme gerçekleştirerek teknik direktörlük için prensipte anlaşmaya varmıştı. Kulüp yetkilileri, tesis tanıtımından sözleşme detaylarına kadar birçok başlığı masaya yatırdıklarını ve olumlu geri dönüş aldıklarını belirtmişti.

ESKİŞEHİR AÇIKLADI

Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Eskişehirspor'un Serdar Göçerler ile resmi olarak bir yıllığına anlaştığını duyurdu.

BALIKESİRSPOR'DAN TEPKİ

Bu gelişme üzerine Balıkesir cephesinden tepki gecikmedi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Ercan, gelişmeleri şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, ''Tüm detaylar üzerinde uzlaşıya varmıştık ve hocamızın bu hafta sözleşme imzalaması bekleniyordu. Ancak kendisinden gelen 'ailevi sebeplerle gelemeyeceğim' açıklaması, ardından Eskişehirspor ile anlaşması bizleri derinden üzdü.'' dedi.

Ercan, alınan bu kararın etik dışı olduğunu ima ederek, futbol camiasındaki güven ortamına zarar verebileceğini vurgulayarak, ''Bu tutumun profesyonellikten uzak olduğunu düşünüyoruz. Yine de Balıkesirspor olarak kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.'' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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