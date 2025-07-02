3. Lig'de kriz! İki takımla birden anlaştı, birine imza attı

Yeni sezon öncesinde TFF 3. Lig'de ilginç bir olay yaşandı. Teknik kadro planlamasına hız veren Balıkesirspor, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Serdar Göçerler'i elinden kaçırdı.

BALIKESİR'LE ANLAŞTI

Balıkesirspor yönetimi, geçtiğimiz hafta Göçerler ile iki ayrı yüz yüze görüşme gerçekleştirerek teknik direktörlük için prensipte anlaşmaya varmıştı. Kulüp yetkilileri, tesis tanıtımından sözleşme detaylarına kadar birçok başlığı masaya yatırdıklarını ve olumlu geri dönüş aldıklarını belirtmişti.

ESKİŞEHİR AÇIKLADI

Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Eskişehirspor'un Serdar Göçerler ile resmi olarak bir yıllığına anlaştığını duyurdu.

BALIKESİRSPOR'DAN TEPKİ

Bu gelişme üzerine Balıkesir cephesinden tepki gecikmedi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Ercan, gelişmeleri şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, ''Tüm detaylar üzerinde uzlaşıya varmıştık ve hocamızın bu hafta sözleşme imzalaması bekleniyordu. Ancak kendisinden gelen 'ailevi sebeplerle gelemeyeceğim' açıklaması, ardından Eskişehirspor ile anlaşması bizleri derinden üzdü.'' dedi.

Ercan, alınan bu kararın etik dışı olduğunu ima ederek, futbol camiasındaki güven ortamına zarar verebileceğini vurgulayarak, ''Bu tutumun profesyonellikten uzak olduğunu düşünüyoruz. Yine de Balıkesirspor olarak kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.'' sözlerini sarf etti.