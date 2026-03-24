3. Lig'de inanılmaz maç! 60 dakikada 12 gol yiyince sahadan çekildiler

TFF 3. Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Nazillispor ile Eskişehir Anadoluspor karşı karşıya geldi. Pamukören Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eskişehir Anadoluspor, 12-0'lık skorla kazandı.

ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR GOL OLDU YAĞDI

Eskişehir Anadoluspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Berat Altındiş, 22 ve 47. dakikada Rahmi Anıl Başaran, 23 ve 41. dakikada Ramazan Keskin, 26, 27 ve 30. dakikada Burak Temir, 36 ve 43. dakikada Recep Aydın, 37 ve 45. dakikada Mert Torlak kaydetti.

12 GOL YİYİNCE SAHADAN ÇEKİLDİLER

Karşılaşmaya ev sahibi takımın maç içerisinde aldığı karar damga vurdu. Genç oyuncular ile mücadele eden Nazillispor, 12 gol yemesinin ardından mücadelenin 60. dakikasında sahadan çekildi. Karşılaşmanın hakemi, maçın tatil edildiğini duyurdu. Maç ile ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.