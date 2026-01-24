Üçüncü Lig'de pazar mesaisi
3. Lig 4. Grup'ta zirve ve düşme hattında önemli maçlar yarın sahne alacak. Takımlar, Alanya 1221 ile Tire 2021 FK'dan başlayarak, gün boyunca birbirleriyle mücadele edecekler.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta hem zirve mücadelesi veren hem de alt sıralardan kurtulmaya çalışan takımlar yarın birbirinden kritik maçlara çıkacak. Saat 13.00'te Alanya 1221-Tire 2021 FK ve Eskişehir Anadolu Spor-Söke 1970 maçları başlayacak. Saatler 14.00'ü gösterdiğinde Uşak Spor evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek. Düşme hattında yer alan Nazillispor saat 15.00'te evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelirken, 17.00'de Altay-Denizli İdmanyurdu ve Balıkesirspor-Karşıyaka müsabakaları oynanacak. Grubun son maçında ise saat 19.00'de İzmir Çoruhlu sahasında Bornova 1877 takımı ile kozlarını paylaşacak.