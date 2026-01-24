Üçüncü Lig'de pazar mesaisi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta hem zirve mücadelesi veren hem de alt sıralardan kurtulmaya çalışan takımlar yarın birbirinden kritik maçlara çıkacak. Saat 13.00'te Alanya 1221-Tire 2021 FK ve Eskişehir Anadolu Spor-Söke 1970 maçları başlayacak. Saatler 14.00'ü gösterdiğinde Uşak Spor evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek. Düşme hattında yer alan Nazillispor saat 15.00'te evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelirken, 17.00'de Altay-Denizli İdmanyurdu ve Balıkesirspor-Karşıyaka müsabakaları oynanacak. Grubun son maçında ise saat 19.00'de İzmir Çoruhlu sahasında Bornova 1877 takımı ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor