3. Kamu Spor Oyunları Denizli'de Başlıyor

3. Kamu Spor Oyunları Denizli'de Başlıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları, 'Gelin Sporda Buluşalım' sloganıyla Denizli'de gerçekleştirilecek. Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi ve Ayak Tenisi branşlarında kamu çalışanlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikler için başvurular başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde kamu çalışanlarını buluşturan Kamu Spor Oyunları üçüncü kez düzenlenecek. 'Gelin Sporda Buluşalım' sloganıyla Denizli'de dört branşta yapılacak organizasyonlar için başvurular başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen "3. Kamu Spor Oyunları" başvuruları başladı. Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi ve Ayak Tenisi branşlarını içeren oyunlarda kamu personelleri başvuru yapabilecek. "Gelin Sporda Buluşalım" Projesi ile kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesi amaçlanıyor. Kamu kurumlarının katılımı ile birlikte kurumlar arası iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak hedefleniyor. Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi ve Ayak Tenisi gibi spor dallarında yapılacak müsabakalara katılmak isteyen kamu personeli, başvurularını 24 Eylül 2025 tarihine kadar E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden online veya Gençlik Spor İlçe Müdürlüklerine bizzat yapabilecek. Dört branşta yapılacak yarışmalarda illerini şampiyon tamamlayan takımlar Bölge Şampiyonasına katılım hakkı elde edecek. Yarışmaların finalleri Ankara'da yapılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
